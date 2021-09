Jednatelka nymburské nemocnice označila zisk 150 milionů korun z evropských fondů za přelomový okamžik. Patetická slova jsou opravdu na místě. Nemocnice potřebuje na svůj rozvoj desítky milionů jako koza drbání.

Zdravotnické zařízení patří městu. To samozřejmě každoročně nějakou sumou přispívá na část investic. Její výše je však velmi omezená rozpočtem a je zlomkem toho, co nemocnice na nové přístroje a reorganizaci oddělení potřebuje. Kraj zase dává přednost financování svých páteřních nemocnic, údajně jim dokonce pomáhá se splácením úvěrů a dává najevo, že na nemocnice typu té nymburské mu příliš peněz nezbývá. Podle dostupných informací může letos nemocnice získat z kraje maximálně dva miliony korun a nedá se počítat s tím, že by příští léta měla být v tomto ohledu průlomová.

Bez ohledu na loňskou a letošní jarní koronavirovou krizi se nové vedení nemocnice snaží o zásadní proměnu poskytovaných služeb. Lékařský tým posilují profesionálové z Prahy i Slovenska, v kuchyni vaří kuchař se zkušenostmi z prestižních restaurací. Na reorganizaci a vylepšení řady oddělení a nákup potřebných přístrojů však dosud měla nemocnice jen omezené množství peněz. To se díky evropské dotaci změní. Můžeme jen se zájmem sledovat, jestli se ambice současného vedení ve vybudování moderní a úspěšné nemocnice podaří dotáhnout. Získanou dotaci považujme za startovní výstřel.