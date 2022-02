Existenciální dusno diktátorské země působí i z obrazovek. Je smutné, že právě Mezinárodní olympijský výbor, tedy instituce, jež by se měla o ducha fair play starat snad nejvíce na světě, zcela iracionálně přidělila už dvakrát v krátkém časovém úseku pořadatelství zemi, z níž je cítit všechno jiné, jen ne spravedlnost, svoboda a tolerance. Jak už řekl komentátor Jaromír Bosák, hry v Číně se za daných okolností zkrátka konat neměly.

Patrné to bylo už při slavnostním zahájení. Tchajwanci nesměli nastoupit pod jménem svého státu, ale dostali ceduli s nápisem Chinese Taipei. Když chtěli kvůli tomu protestovat a oficiálního zahájení se nezúčastnit, bylo jim pohrozeno, že jejich sportovci nebudou vpuštěni na sportoviště a disciplín se nebudou moci účastnit. Duch fair play pláče, mocenské praktiky vítězí.

Nezbláznila se? zírala Sáblíková. Nečekanou nabídku od parťačky hned zavrhla

Těch hrůzností z čínské strany je celá řada. Od odvlečení holandského reportéra v živém vysílání až po fízlovské aplikace maskované ochranou před covidem. Z části české společnosti zaznívá názor, že hry měli bojkotovat nejen naši politici, ale také samotní sportovci. Z jejich pohledu je ale olympiáda vrchol čtyřletých příprav, odříkání a tvrdé práce. Pro mnohé vrchol i poslední. Ačkoliv bych jako nespokojený divák z gauče taky radši hlasoval pro neúčast (nejen) našich sportovců, rozumím tomu, proč zvítězila touha předvést veřejnosti to, na co se část svého života tvrdě připravovali. Neúčast z morálních důvodů by zničila část jejich kariéry.

Nic to ale nemění na tom, že olympiáda v Číně zůstane jako důrazné memento před dalším rozhodnutím sportovních bafuňářů o konání významné světové akce v zemi s nedemokratickým režimem. Ať už se jedná o Čínu, Rusko nebo třeba Saúdskou Arábii.