V Mladé Boleslavi se už před pár dny provalilo, že k zemi půjde chátrající „filmařská“ věznice a na jejím místě vyroste komplex s více než 220 byty, restaurací, kavárnou, prvky zeleně a vším, co k současnému projektu ve městě patří. První komentáře na síti? Určitě to budou jen byty pro bohaté, pro jiné se nestaví. To se tak hodí mezi budovu soudu a pomocnou školu. A další, které jsou buď nepublikovatelné, nebo zcela postrádají myšlenku.

Přitom jsou to zpravidla ti samí lidé, kteří si na jiných fórech stěžují, že je bytů málo, stát výstavbu nepodporuje. A ještě jinde si stěžují, že se zastavuje zemědělská půda nebo že na místě mohla vyrůst firma. Aniž by měli sebemenší povědomí o tom, co je to územní plán.

Sotva ho dovezou, už je pryč. Na uhlí se ve středních Čechách čeká několik týdnů

O podobných komentářích by mohli vyprávět i v Nymburce nebo v Poděbradech, k nimž se brzy díky velké parcele připravené ke stavění přiblíží na dohled obec Choťánky. Kdo si může dovolit stavět u Poděbrad, ptali se stále nespokojení komentátoři. Fakt, že všechny parcely jsou prodané, a tedy si zřejmě dost lidí může dovolit stavět u Poděbrad, je nezajímá.

Hloupost, závist a možnost se anonymně angažovat v přítmí klávesnice. Známé motivy nezničitelných rebelů, kterými by se zbytek společnosti včetně developerů neměli nechat zahnat do kouta.