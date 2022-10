S tím se skoro až rituálně ozvou odpůrci změny času. Některým podle odborníků skutečně může posun ručičky o hodinu kterýmkoli směrem nadělat vážné problémy s životními biorytmy. Další to využijí k výmluvám všeho druhu včetně zaspávání do práce, ačkoliv právě podzimní posun směrem dozadu způsobuje pomyslné prodloužení noci o hodinu.

Před pár lety, v době vrcholící diskuse v rámci Evropské unie o sjednocení času po celý rok, jsme se rozhodli s kamarádem zcela vážně vytvořit iniciativu, která by striktně požadovala zachování celoročního letního času. Posbírali jsme dostupné studie, které dokazovaly, že letní čas má mnohem více výhod než celoroční zimní. Což si ostatně myslíme dodnes. Popohnalo nás i vyjádření tehdejšího premiéra, který se nechal slyšet jako vždy velmi fundovaně v tom smyslu, že se o tom bavil v rodině a děti by byly pro zimní čas, tak že ho na evropském fóru bude podporovat taky.

Nakonec se celoevropská shoda nenašla. Nápad na jednotný čas zřejmě upadl na dlouho v zapomnění a z našeho pohledu je to dobře. Dneska už to můžeme říct: prvotní motivací, která nás hnala do boje za letní čas, byla naše libůstka ležet co nejdéle za světla u vody, případně pak za teplých letních nocí popíjet lahodné drinky na restaurační zahrádce za co nejdéle trvajícího slunečního svitu.

Ale to taky není bezvýznamný argument, že ne?