Šéfredaktor Miroslav S. Jilemnický. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Je to takový každoroční rituál. Jen co nymburské obyvatelstvo vystřízliví po posvícení a z poděbradského Jezera zmizí poslední plavci, objeví se na stránkách obou zmíněných měst inzerát, že radnice hledají nový vánoční strom. Respektive dárce, který by statný, urostlý a rovný jehličnan mohl nabídnout.