Na twitteru se objevila výzva známého moderátora a novináře Luďka Staňka, kterou prezentoval jako mentální cvičení. A to den předtím, než ruská armáda vtrhla na Ukrajinu. Představte si, že jste Ukrajinec, máte 40 kilometrů od domu po zuby ozbrojené Rusy „vedený úplně šíleným idiotem, kteří jsou připravení rozstřílet můj dosavadní život na hadry.“ Zkusil jsem si to. Na pár minut. Obvykle depresemi netrpím, ale při téhle psychologické zkoušce mě těžká chmurka chytila za límec a pěkně se mnou zacloumala. Doporučuji k vyzkoušení. Obzvláště poté, co zřejmě brzy budou ti po zuby ozbrojení Rusové u slovenských hranic.