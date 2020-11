Čtyři zemřelí senioři za týden, osm ve vážném stavu v nemocnici. Personál s nákazou doma, místo něj se starají o stařečky a stařenky dobrovolníci a vojáci. Taková byla situace v době vzniku těchto řádek v poděbradském Luxoru. Domov pohody, radosti a častých oslav se pro své klienty změnil během pár dnů kvůli smrtícímu viru v místo nejistoty a v řadě případů strachu o vlastní život. I to umí koronavirus, který řada lidí stále nebere vážně, včetně bývalého prezidenta. Bohužel.

Šéfredaktor Miroslav S. Jilemnický. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Děsivé údaje přišly v době, kdy se do škol vrátili ti nejmenší, desetitisícová čísla nakažených v naší zemi se snižovala na tisícovky a řada lidí ve svých myslích už považovala boj s virem za vyhraný a těšila na shon při kupování dárků v otevřených obchodech a teplý svařák. Případy poděbradského, ale i dalších domovů pro seniory ukazují, jak předčasná to je radost. Lidé na covid stále umírají, nemocnice mají stále lůžka plná trpících vlivem této nákazy. Připustit zcela běžný předvánoční ruch včetně přeplněných obchodů by byla chyba, za níž bychom mohli pykat ještě dlouhé měsíce.