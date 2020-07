GLOSA: Šipka na mělčině

Letní radovánky v mladém věku jsou něčím, na co snad každý vzpomíná až do smrti. V drtivé většině případů s romantickým výrazem zasnění, úsměvem na tváři a připomenutím si řady krásných, někdy i košilatých zážitků. Kdo nechodil za teplých nocí často po příjemném požití osvěžujících nápojů na mnohoznačné procházky do vonících hvozdů, případně se neúčastnil nočního koupání nahoře i dole bez.

Šéfredaktor Miroslav S. Jilemnický. | Foto: Deník / Michal Bílek

Pak jsou ale lidé, kteří na mladické užívání si léta také do smrti nezapomenou, ovšem je pro ně noční můrou. Řeč je o úrazech, které se každé léto i v našich končinách stávají. Doživotní ochrnutí mladíka, který špatně skočil do jednoho z rybníků poblíž Lysé. Chvilka nepozornosti mladých rodičů a utopení malého potomka v zahradním bazénu v jedné obci poblíž Nymburka. To jsou případy z let minulých. Letos před pár dny mladý muž údajně v opilosti vylezl na konstrukci skluzavky, kde samotná skluzavka chyběla a skočil z ní šipku do poděbradského Jezera. V místech, kde bylo podle svědků vody maximálně po pás. Na břeh ho museli vytáhnout, končetiny necítil, podezření na poranění páteře, vrtulník, nemocnice… Hovořit o hlouposti a nerozvážnosti je už zbytečné, následky takové pitomosti si bude dotyčný uvědomovat do konce života. Faktem je, že podobné úrazy jsou spíše ojedinělé a definitivní recept na jejich předcházení neexistuje. Kromě zdravého rozumu a jiného způsobu frajeřinek. Choďme večer raději do lesů než k vodě. GLOSA: Renesance letních kin Přečíst článek ›

