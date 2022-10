Před pár dny se zpotili dobrovolníci, kteří kopali nové tůně pro záchyt vody na Vrchbělé nedaleko Mladé Boleslavi. Samozřejmě i kvůli náročné fyzické práci, ale v jednom okamžiku i proto, že narazili na podivné kovové předměty připomínající miny. No, kdo by se nezpotil.

Řečeno s trochou cynismu: nová tůň mohla mít během okamžiku o dost větší rozměr, než ochránci přírody zamýšleli. Přivolaný pyrotechnik naštěstí určil, že šlo o zrezivělé náboje, které nebyly nebezpečné.

Kopáči tůní na Vrchbělé objevili munici připomínající miny. Přijel pyrotechnik

O podobně mrazivých překvapení by mohli vyprávět i lidé uklízející v milovické rezervaci divokých koní a dalších kopytníků. Tam jde navíc o bývalý vojenský prostor, kde tábořila dlouhá léta sovětská vojska, která se u nás bez dovolení usalašila po osmašedesátém roce. Ještě zhruba před deseti lety, tedy dvacet let po sametové revoluci a téměř sedmdesát let po válce, byly nálezy skutečně nebezpečné munice v okolí Milovic na denním pořádku.

Policisté dodnes s hrůzou vzpomínají na případ mladé maminky z nedalekých Strak, která nevybuchlou minu naložila dolů do kočárku pod korbu s vlastním dítětem a takto celou věc přijela ohlásit až na stanici. Naštěstí se výbuch nekonal.

V podobné situaci jako Milovičtí po sametové revoluci budou také Ukrajinci, až ze svého území vyženou stejnou armádu, která chtěla pomáhat i u nás. Překvapení v podobě nevybuchlých min, granátů a další munice bude čekat na zemědělce, hrající si děti i maminky s kočárky. A bohužel přijdou i důkazy o tom, že ruská armáda umí zabíjet i roky poté, kdy dané území opustila.