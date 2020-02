Glosa Rudolfa Muziky: Hokejové hvězdy čelí pískotu

Slavní kladenští hokejisté se ocitli pod palbou kritiky. Jaromíru Jágrovi spílají mnozí fanoušci po celé republice, že by prý on sám rád uzavřel extraligu. Tomáš Plekanec si zase v pátek doma v Kladně jako hráč Komety vyslechl pískot poté, co byl za hosty vyhlášen mužem zápasu. Je fakt, že pro výhru Brna dělal, co šlo a hádal se i s Jágrem.

Kladno hostilo Kometu Brno, Jaromír Jágr hostil Tomáše Plekance. | Foto: Antonín Vydra

Zase jednou platí: Inter arma, silent musae. Když řinčí zbraně, múzy mlčí. Hokej je tvrdý boj o body, prohrávat nechce nikdo. Když Jágr s Plekancem bojovali za mořem nebo v reprezentaci, čeští fanoušci je ve velké většině velebili. V okamžiku, kdy bojují svými zbraněmi na českém písečku, je vše jinak. FOTO: Pětigólová smršť Rytířů rozfoukala Kometu na kousky Přečíst článek › Když se vrátili domů, měli oba velké ovace. Jágr vyprodává všechny arény, v padesáti baví svými kousky. A co vymysleli jiní (a nyní se schovávají), tedy uzavření extraligy, za to schytává nadávky. A Plekanec? Vzdor svému jménu a lukrativnějším nabídkám půlky extraligy šel pomoci Kladnu, aby se po pěti letech vyhrabalo z bídy druhé ligy. Pak odejde za přítelkyní do Brna, s níž čekal mimino, a když se vrátí domů jako soupeř a dělá v podstatě jen to, co celou kariéru, dočká se pískotu. Zřejmě měl zápas podle některých Kladeňáků odfláknout… Podle Jágra překoná střelec Ovečkin nejen jeho, ale i Gretzkého Přečíst článek › Jenže když mohli Češi fyzicky útočit i na Karla Čapka za jeho protiválečné dílo, čemu se vlastně divit… rudolf.muzika@denik.cz Třetí elitní tým už Rytíři nedostali, v Boleslavi padli Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu