Současná zdravotní krize ohrožuje i takové jistoty, jako je společné rozsvěcení Vánočního stromu na centrálním nymburském náměstí. Na akci se tradičně scházejí stovky lidí. U horkého punče se společně zavzpomíná na milníky končícího roku, dojde na společné zpívání, dětem se v očích objeví slzy dojetí, když se po dramatickém odpočítávání do potemnělého náměstí rozzáří krásný Vánoční strom.

Šéfredaktor Miroslav S. Jilemnický. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Starosta Tomáš Mach už více než před týdnem vyjádřil naději, že právě tato akce by mohla být tou první po všech stávajících zákazech. Postupem času se ale ukazuje, že zřejmě zůstane jen u zbožného přání. Těžko si představit, že za měsíc bude situace tak dobrá a výhled do budoucna tak růžový, aby k potkání se stovek lidí, byť třeba v rouškách, mohlo dojít. Ze stejných důvodů utichla také debata o tom, zda pořádat silvestrovský program na náměstí nebo zachovat ohňostroj. Radnice jen potvrdila, že více lidí by si přálo program na náměstí, a také k tomu přihlédne, ale ani to pro letošek není reálná vize. Bohužel.