Pakliže zhruba před deseti lety provozovatelé letních kin hořekovali a řadu jich zavřeli, dnešní doba jim opět přeje. V našem regionu stabilně promítá krásné letní kino v lyském zámeckém parku. Pár let už taky běží letňák v poděbradské zámecké zahradě. V Nymburce se plátno na čerstvém vzduchu rozbaluje už ne jen nárazově pod hradbami. Novinkou je Letní kino pod jasanem na dvoře klasického kina Sokol.

Čím to, že si letní kina získávají zpět své diváky? V případě letoška by asi psychologové zdůvodňovali houfy lidí v přírodních amfiteátrech možností kompenzovat si jarní koronavirové „vězení“. Trend úspěšnosti letních kin je však dlouhodobější a jestli kouzlo filmů pod hvězdou oblohou zase nepřestane fungovat, na to si musíme pár let počkat.

Každopádně je to jev příjemný. Návrat k něčemu tak romantickému snad nemůže dělat vrásky na čele opravdu nikomu. Jen škoda té poslední větičky z dialogu v úvodu. Ono totiž, jak známo, letos po večerech zapršelo a zřejmě ještě zaprší dost často. A v lijavci vydrží před rozsvíceným plátnem opravdu jen ti nejskalnější romantici, kterým o film nakonec vůbec nejde.