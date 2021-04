Šéfredaktor Miroslav S. Jilemnický. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Je to tři roky a pár dnů od chvíle, kdy do Nymburka přijel prezident republiky. Bez fanfár, bez vítání, v autě s tmavými skly. Potají byl propašován zadním vchodem do Obecního domu. Prezident Zeman jako první hlava našeho státu po Listopadové revoluci zavítal na sjezd pohrobků Stalina a Gottwalda, za což sklidil bouři nevole nejen od místních.