Není to tak dlouho, kdy jsem si na tomto místě posteskl nad nesoudností řady internetových diskutérů. Konkrétně se jednalo o oznámení, že k zemi půjde chátrající bývalá věznice v Mladé Boleslavi. Minulý týden skutečně dorazila do objektu těžká technika, a i když velmi zvolna, bourací práce začaly. A diskutéři znovu ronili virtuální slzy.

OBRAZEM: Bourání věznice začalo. Mizí střešní krytina, na dvoře řádí bagry

Jeden dokonce neváhal použít velkohubé prohlášení, že co nedokázali nacisti a komunisti, dopustilo současné vedení města. Fakta o tom, že pro nevyužívanou budovu, která by brzy hrozila pádem, zkrátka jiné prospěšné využití nebylo a že na místě vyroste komplex s byty, kavárnami a zelení, jenž bude veřejnosti otevřený, jsou prostě k ničemu. Vždyť se přece kácí kus historie! Že podle památkářů nemá žádnou významnější hodnotu? To jsou přece hlupáci, kteří tomu nerozumí. Emoce majitelů facebookové pravdy bez špetky rozumu ovládla prostor.

V Nymburce a Poděbradech chtějí virtuální souputníci držet krok, a tak se minulý týden obuli do dvou událostí: sražené ženě na přechodu v centru Nymburka a potyčce dvou bezdomovců u poděbradského nádraží, která skončila bodnutím nožem a spektakulárním přistáním vrtulníku uprostřed lázeňského parku.

Auto srazilo chodkyni na přechodu v centru Nymburka. Pro ženu letěl vrtulník

V prvním případě přesto, že to zřejmě ještě neví ani policie, tak diskutéři mají jasno, kdo za nehodu na přechodu může. Tedy půlka má jasno, že paní, která vešla na přechod a druhá půlka, že řidička, která seděla za volantem. „Odborná“ diskuze na téma absolutní přednost na přechodu by byla k smíchu, kdyby nebyla k pláči.

A v druhém případě už někteří vidí Poděbrady jako město, kde bezuzdně vraždí špinavá bezdomovecká monstra za přihlížení radních. Konec lázeňského města je na dohled, děti zavřít doma a sami radši také nevycházet.

Muž napadl v hádce mladšího soka nožem. V lázeňském parku přistál vrtulník

Člověk začíná souhlasit s tím, že vynález internetu předběhl svoji dobu. Kdyby měl soudit jen podle diskuzí u čtených témat, pak jsme v Čechách skutečně mentálně nedozráli na takovou vymoženost. Jednomu se chce po přečtení některých komentářů umřít. Někdy smíchy, jindy hanbou.