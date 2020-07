Vedení poděbradské radnice naprosto tragicky komunikovalo tak citlivé téma, jakým je osud psího útulku ve městě. Současná rozbouřená diskuse je výsledkem selhání informování ze strany radnice směrem ke svým občanům.

Šéfredaktor Miroslav S. Jilemnický. | Foto: Deník / Michal Bílek

Provozovatelka útulku dostala po 22 letech od vedení města výpověď na konci května. Ponechme stranou, jak podivnou formou se to stalo, zda za projektem „nového“ útulku jsou nějaké osobní či obchodní zájmy spojené s některými radními. Informaci o výpovědi provozovatelce zveřejnila místní média a především na sociální síti se strhla lavina diskusí o tom, co to vlastně bude znamenat. Zda také náhodou nedojde k jeho zrušení nebo zvířata nebudou nakonec nuceně likvidována. Zcela přirozená reakce části lidí na citlivé téma.