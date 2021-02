Letošní únor ale překvapil. Mnohacentimetrová nadílka sněhu a celodenní mráz po dobu zhruba deseti dnů dávají vzpomenout na zimy našich dědů. Děti za asistence rodičů oprášily pavučiny z bobů a sáněk a vyrazily k jakémukoliv zvlnění terénu, které naše přísně rovinatá krajina nabízí. Včetně kopečku u hradeb.

A jsme zpátky u té cedule. Za dané situace si z ní desítky dětí nic nedělají. Mnohým rodičům možná zatrnulo, když viděli příběh z minulého týdne na Petříně, kde strážník vyhnal ze zasněženého kopečku třídu dětí ze školky i s paní učitelkou s odkazem na vyhlášku, která zimní sportování s ohledem na ničení zeleně v Praze zakazuje. Magistrát však druhý den reagoval a sportování na Petříně i jinde umožnil. Vyhlášku změní.

Co s cedulí o zákazu sáňkování u nymburských hradeb? Jak jsme se přesvědčili u velitele strážníků Martina Rajla, žádný takový zákaz neplatí. „V Nymburce taková vyhláška neexistuje. Bobování a sáňkování dětí pod hradbami neřešíme,“ potvrdil vítězství zdravého rozumu šéf strážníků. Možná by tak stálo za zvážení matoucí ceduli sundat. A ještě více by stálo za zamyšlení, proč někteří místní aktivně hlásí strážníkům, že děti během výjimečných zimních dnů nesmyslný zákaz na té zatracené ceduli porušují.