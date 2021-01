Přes doporučení, aby místní zůstali v teple domovů, byl před půl šestou prostor kolem cyklostezky slušně zaplněn až k zábranám od pořadatelů. To za dané epidemiologické situace není dobrá zpráva. Naštěstí projekce trvala něco kolem pěti minut, čas na přenos případné nákazy snad tak byl u většiny lidí minimální.

Ale představme si, že by radnice podlehla volání vyznavačů ohňostroje a ve stejný čas jej uspořádala. Není těžké si domyslet, že na pyrotechnickou show by dorazily ještě mnohem početnější davy a není pochyb, že by se to na počtech nakažených během pár dnů projevilo. Zdravotníci v nemocnici by pak jistě všem „poděkovali“.

Videomapping byl relativně krátký a bylo znát, že radnice za něj nezaplatila horentní sumu. Byl to důstojný pokus o narychlo připravené přivítání nového roku v omezených podmínkách. Do dalších let je o čem přemýšlet.

Pokud radnice bude držet slovo a řídit se výsledky podzimní ankety, v níž se většina hlasujících vyslovila pro silvestrovský kulturní program na náměstí s odpočítáváním před půlnocí, ovšem bez jakýchkoliv petard a rachejtlí, pak budou přelomy dalších let podobné bez hlučných excesů. Příznivci ohňostroje ještě pár let budou brblat, ale časem je to přejde, jak to u podobných záležitostí bývá.