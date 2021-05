Šéfredaktor Miroslav S. Jilemnický. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Aniž by chtěl člověk propadnout patosu, tak návrat dětí do škol, ale především otevření zahrádek u restaurací dokonale proměnily atmosféru v celé zemi. Byť to každý vnímá pouze kolem sebe, obrázky ze zpravodajství nás utvrzují, že tomu tak je ve všech koutech naší vlasti.