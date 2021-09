Jak připravit druhého o peníze. To jsou tisíce návodů, o kterých přemýšlejí filutové od dob, co první peníze spatřily světlo světa. S novými technologiemi přicházejí nové fígly.

Za pár dnů to budou už dvě desítky let, co Nymburský deník pravidelně o zajímavých kriminálních kauzách včetně vynalézavých podvodů informuje. Zpočátku jsme psali třeba o fintách, jak si šikulové chodili rozměnit peníze do obchodů a zmátli nebohé prodavačky tak, že ty až dlouho po odchodu darebáka přišly na to, že je napálil a okradl. Ne že by se dneska takoví vykukové nenašli, ale z dnešního pohledu je to podvodnický pravěk.

Pak přišla éra falešných plynařů a elektrikářů. Zazvonili u domu seniora, představili se jako zástupce firmy kontrolující elektroměry (plynoměry), případně rovnou oznámili radostnou novinu, že nesou přeplatek za energie. Vyčíhali si, kde může mít dotyčný uloženy úspory a pak je nepozorovaně vyfoukli. V modernější hře na stejném principu se dotyčný představil jako kamarád seniorova vnuka, který měl nehodu a potřebuje půjčit na opravu auta. Třeba.

Dnes už se dějí desítky rafinovaných případů, kdy člověka falešný zástupce banky nasměřuje k počítači nebo bankomatu a věrohodným způsobem jej přinutí převést si své peníze na jiný účet, protože ten jeho dosavadní „byl napaden“. O peníze přichází lidé během desítek vteřin.

Můžeme jen fantazírovat o tom, jaké fígly budou lumpové vymýšlet za dalších 20 let.