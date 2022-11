Předkové říkali, že když rostou houby, bude válka. V tomto případě je to bohužel s křížkem po funuse. Válku už v Evropě máme.

V minulém týdnu mnohé houbaře zaujala a také upřímně vyděsila českotelevizní reportáž z francouzsko – švýcarského pomezí. Letošní úroda hub totiž vylákala do lesů na západ od naší hranice i úplné amatéry. A ti používají při sběru hub metodu, která by zřejmě u nás nikoho soudného ani ve snu nenapadla. Do košíku nasbírají prakticky všechno, co najdou, jen aby toho bylo co nejvíc. Pak zamíří za mykology, kteří jsou v těchto týdnech v pohotovosti na různých výstavách či ve svých kancelářích, a nechají si svůj úlovek přebrat. V popsaném případě v reportáži zbyla naivnímu houbaři v košíku zhruba polovina toho, co nasbíral.

Z takového houbaření se drtivé většině místních houbařů sevře žaludek. Na druhou stranu však i letos vydávají záchranáři zprávy o tom, jak se množí otravy z hub. V Praze se dokonce některé dny jedná o větší množství lidí, kterým v lepším případě pročistí žaludek, v horším pak bojují o jejich životy. Jen proto, že v lese sebrali a pak pozřeli nesprávnou houbu. Je tedy otázkou, zda by nebylo ku prospěchu věci a zachování zdraví určité části houbařské populace zřídit podobné služby v podzimních týdnech i u nás. Odborníci by zřejmě nevyřazovali z košíku tuzemských sběračů polovinu úlovku, ale části otrav by se tak snad zabránit dalo.

Zkušení houbaři se zřejmě budou na takový návrh dívat s blahosklonným úsměvem. Copak jsme hlupáci, abychom si donesli nejedlou nebo jedovatou houbu, a ještě si ji bez prověření dali do smaženice? Zprávy od záchranářů říkají, že část sběračů hub si musí odpovědět kladně.