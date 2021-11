Nová lávka pro pěší a cyklisty přes Labe odhodila své bednění a lešení, a předvedla veřejnosti svoje ladné křivky v celé své kráse. Samozřejmě je veřejně známý původní návrh i vizualizace. Ale když člověk vidí dokončované dílo naživo, je to jiné kafe.

Uspořádal jsem mezi přáteli na sociální síti takovou malou anketu. Ke třem fotkám lávky jsme připojil svůj názor, že mně osobně se nová lávka začíná opravdu hodně líbit, i když je to čistě pocitová záležitost, neboť ve věcech architektury jsem absolutní laik. Ozvali se jak místní, tak přátelé žijící v různých koutech země. Kromě jedné kamarádky, která se také líbí, ale zapochybovala, jestli se taková ultra moderní lávka hodí vedle starobylého kamenného mostu, se shodli všichni na tom, že je nádherná. Já vím, pohybuji se v rámci mé sociální bubliny, ale i ta bývá názorově často rozpolcena. Tady ne. Lávka se líbí všem a potvrzují to i mé zkušenosti s vyptáváním se přátel u piva.

Jasně, určitě se najde část místních, kteří ji budou kvůli tomu či onomu kritizovat. Nebylo by ani normální, aby shoda při pohledu na tak zásadní novou dominantu města byla jednomyslná. Ale i tak je stávající soulad a pochvala nové architektury v Nymburce nevídaná.

Dovolím si ocitovat část komentáře radního Zdeňka Vocáska, který má jediný problém s taženými lanky v zábradlí. „To bude hodně svádět děti k lezení po tomto prvku a nedokážu posoudit prověs či poškození a možné překonání zábradlí,“ píše svoji jedinou výtku. Ale jinak: „Došlo k rozhodní na základě doporučení odborníků, renomovaných architektů, tak asi máme to nejlepší z možných návrhů (…) Až se prosvětlí jako lávka na komoře, tak na večerní pohled jsem zvědavý. To by měla teprve vyniknout, ale již teď se pěkně odhalila.“

V lankách u zábradlí se nevyznám. Ale zbytek podepisuji v plném znění.