V půli minulého týdne jsem zaslechl šramot na chodbě za dveřmi svého bytu. Ze zvědavosti jsem vykoukl a tam náš bytný s klíči cosi montoval u otevřeného otvoru ve zdi. „Přidělávám vodoměry. I ohřev vody je dneska drahý. Budete si každý platit to, co spotřebujete. Jinak to nejde. Když je Putin takový hajzl,“ vysvětloval mi při práci bytný.

To, co říkal, znělo logicky. Spravedlnost musí bejt. To věděl už Švejk. V rámci dalších opatření, která mají přinést úsporu energií, se v našem domě dějí zajímavé věci už několik měsíců. Výměnou prošla všechna okna. Ta nová mnohem lépe těsní a drží uvnitř víc tepla. V říjnu se chystá i výměna hlavních vchodových dveří. Což se nejen mě v domě týká i z toho důvodu, že v současných starých dveřích zbyla po původních kočičích dvířkách jen díra, kterou několik let volně procházely nejen moje, ale i sousedovic kočky. Kvůli úsporám musíme do nových dveří koupit nová kočičí dvířka se zaklapáváním, aby se teplo v domě drželo. A našim čtyřnohým miláčkům vysvětlit, jak se takovým systémem prochází.

To by člověk nevěřil, co všechno ta ruská zrůda ovlivní. Jdu si nakoupit svetry. Na mojí postavu to taky nebude žádná láce. Ale pořád lepší, než se dívat na přehlídku Putinových tanků v Kyjevě, nebo nedej bože někde ještě blíž.