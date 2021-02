Lázeňské město vyhlásilo program se začátkem loňského roku. Až do podzimu platilo příspěvek 400 korun pouze na kastrování koček. V září pak vedení města dotaci rozšířilo i na kocoury. Nymburk přichází s programem podpory kastrací nyní. Majiteli vykastrované kočky přispěje 600 korun, kocoura pak 400. Což je velmi zhruba půlka nákladů u veterináře.

Program má za cíl snížit počet toulavých koček, které se množí nekontrolovatelně, trpí zdravotními neduhy a nezřídka končí pod koly aut. Nedávno museli řidiči na silnici mezi Albertem a nově postavenou myčkou při výjezdu na Babín kličkovat mezi sraženou kočkou a jen o pár metrů dále ležícím rovněž mrtvým kotětem. Takové výjevy dokážou zůstat v hlavě i dlouhé dny. Pokud vyhlášený program dokáže právě tyto scény ze silnic v Nymburce a Poděbradech vymýtit, pak volejme Hosana!

Podle letmého průzkumu se navíc Nymburk zařadí mezi města, která na kastraci přispívají spíš více, než méně. Například v Kroměříži, která je dávána v řadě ohledů samosprávy za vzor, funguje dotační program už více než deset let. Ale až loni na podzim příspěvky tamní radní zdvojnásobili, takže nyní platí 600 za kastraci kočky a 300 za kocoury. Ale třeba takový Zlín platí příspěvky ve výši 350 a 200 korun. Některá města a obce nabízejí poměrnou část z doložených nákladů u veterináře. Třeba Kdyně proplácí padesátiprocentní částky.

Teď už je nezbývá než věřit, že program se chytí především u sociálně slabších chovatelů s početnějším houfem koček. Co si budeme povídat, ti, co na to mají, by svoji kočku nechali (nebo nenechali) kastrovat bez ohledu na příspěvek města. Jde právě o ty chudší velkochovatele. Pokud tam dotace zaboduje, bude čas dokonce na standing ovation.