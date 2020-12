„Iniciovali jsme schůzku se zástupci SŽDC, která je majitelem historické nádražní budovy. Nádraží jsme chtěli zachránit, aniž by ho město muselo koupit, a to se nám podařilo.“ To jsou slova nymburského místostarosty Bořka Černého z loňského března. Ta už nyní zjevně neplatí. O budoucnosti historické drážní budovy není zdaleka rozhodnuto, jak ukazuje nedávno zveřejněná anketa o budoucí podobě nádraží.

Šéfredaktor Miroslav S. Jilemnický. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Je zjevné, že Správa železnic tlačí na to, aby mohla budovu zbourat. Dost by jim to ulehčilo a zlevnilo projekt nového nádraží. Což samo o sobě skutečně může být do budoucna tou lepší variantou, ale k tomu se ještě vrátíme. Snaha drážních institucí o zbourání budovy nádraží je evidentní z mnoha kroků. Hovoří o tom nepokrytě i zástupci města, kteří už v minulosti s úředníky Správy železnic jednali.