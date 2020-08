Po městě běží taková zlomyslná parodie na tradiční pořekadlo o tom, že každý den není posvícení. Před pár dny se začala v našem regionu situace kolem nenáviděného koronaviru zhoršovat a Nymbursko se objevovalo v hlavních televizních zprávách. Nějaký čas si totiž pobylo mezi první desítkou okresů, kde byly zaznamenány největší přírůstky počtu infikovaných osob. Na chvíli totiž číslo vyskočilo i nad 50 lidí, v přepočtu na 100 tisíc osob to bylo stejné číslo. Tedy zhruba 50 nakažených ze 100 tisíc. Málo nebo moc?

Šéfredaktor Miroslav S. Jilemnický. | Foto: Deník / Michal Bílek

Mimořádná opatření se nepřijímala, nákaza se nevrátila do nemocnic, ani neuzavřela domy pro seniory. A tak se ti, kterým podvědomé napětí, stres a vyvolávání paniky dělá dobře, pustili na sociálních sítích do pořadatelů kulturních akcí. Organizátoři Přístavní slavnosti byli anonymními vyzvědači tázáni, jak zajistí rozestupy, co budou dělat, když přijde více než tisíc lidí a hledaly se podobné háčky.