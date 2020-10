I proto mělo být zprovoznění lávky u hydroelektrárny tak zásadní. Jenže pár dnů před plánovaným otevřením se ozvala stavební firma, že nestíhá a oficiálně požádala o DESETIDENNÍ odklad. Radnice, na kterou je vcelku neoprávněně svalována vina za kolony ve městě kvůli protahující se stavbě kruhových objezdů, zareagovala možná až nečekaně ostře. Prodloužení termínu odmítla a pohrozila sankcemi z prodlení. „Myslím, že v současné dopravní situaci města není shovívavost na místě,“ nechal se slyšet čtyři dny před původně plánovaným otevřením starosta.

A co se nestalo? Tedy spíše stalo? Ve středu 30. září, tedy JEDEN DEN po původním termínu, městský rozhlas odpoledne v mimořádném hlášení oznámil, že lávka je pro veřejnost v provozu. Byť v rámci předčasného užívání a s tím, že detaily firma dořeší za běžného provozu.

Vše je vyřešeno a svět je opět zalit sluncem. Ovšem jen do té chvíle, než kterýkoliv řidič sedne do auta a bude se chtít snažit dostat po objížďkách přes zavřené centrum. To mělo být mimochodem otevřené také v září. Jenže nyní to vypadá, že stavba kruháků se protáhne do konce roku. Není v předchozím příběhu něco inspirativního i pro krajského investora stavby kruhových objezdů?