Sotva začala zimní sezóna a naše čtveřice rozehrála své zápasy v kryté tenisové hale, dostavil se první problém. Před 14 dny po jedné večerní čtyřhře jsme se po vítězném mečbolu se spoluhráčem objali a zamířili na pivo. Můj kolega se u druhého půllitru dozvěděl, že náš společný známý, se kterým byl o víkendu na jednom festivalu, má covid. Ten náš společný kamarád má i přes očkování poměrně těžký průběh, protože byl nedávno na operaci se srdcem a další zdravotní komplikace se mu bohužel v poslední době nevyhýbají.

Můj tenisový parťák se chytil za hlavu a za chvíli se ukázalo, že k tomu byl důvod. Ještě v hospodě si udělal antigenní test a … pozitivní. Nasadil roušku a aniž by dopil pivo, mazal domů. Oficiální testy druhý den nemoc potvrdily a začala karanténa. Taky jsem se od té chvíle pravidelně testoval, ale naštěstí se objevila vždycky jedna čárka, což značí negativitu. Informoval jsem o situaci provozovatele tenisové haly, aby mohli dezinfikovat šatny a zařídit se podle situace.

Samozřejmě, že zprávu ještě týž večer dostali i tenisoví protihráči. A tady nastal kámen úrazu. Ačkoliv oba zůstali negativní, jeden z nich je odpůrce očkování. I testování. Můj parťák trávící doma karanténu s bezpříznakovou nákazou se mu snažil po telefonu vysvětlit, že od listopadu se do haly bez testování nebo očkování nedostaneme, aby se podle toho zařídil. Tedy nechal se očkovat. To jsme však narazili. Protihráč oznámil, že na očkování ho nikdo nedostane a radši celou zimu nebude hrát tenis. Snažili jsme se ním zavést na dané téma diskuzi už v létě u piva, bezvýsledně. To, že je v tomto směru hlupák trestající svým postojem sebe i nás, prostě nechápe.

A tak teď čekáme, až mému spoluhráči vyprší karanténa a odejde nákaza. Zároveň hledáme čtvrtého do party na zimní zápasy do haly. Ale očkovaného, proboha!