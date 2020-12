„Kelímky na stolech hostů v restauraci, jakož i skupinky na lavičce v parku a u odcházející dvojice z vedlejší restaurace vyvolávají podezření, že se jedná o pivo. Bylo by možné z vaší strany uvedené skutečnosti prověřit?“ píše oznamovatel, který se však jaksi zapomněl podepsat. Tedy vlastně nezapomněl. Na konci esemesky stojí Váš čtenář XY.

Bez jakéhokoliv zlehčování epidemiologické situace je to prachsprostý a nenávistný bonz. Jak vyšitý z doby před třiceti a více lety. Konzumace alkoholu na veřejnosti, nota bene na uzavřené zahrádce, byla v době napsání zprávy zakázaná. Ovšem není jisté, jestli v kelímcích viděných bedlivým okem svědka alkohol je, pouze to „vyvolává podezření, že se jedná o pivo.“ Také není jisté, zda se nejedná o provozovatele podniku, kteří v době uzavření přišli zkontrolovat funkčnost svého provozu. A možných vysvětlení by se našlo jistě víc.

Ale především: pokud má neznámý pisatel podezření na porušování zákona, má se předně obrátit na policisty, strážníky, či příslušné úředníky radnice. Když už chce udávat do médií, je podpis (třeba s prosbou o nezveřejňování jména oznamovatele) samozřejmostí. Takto pouze vyvolává dojem odporného udavače. Dostal odpověď, že anonymním udáním se zabývat nebudeme a že si zřejmě spletl dobu. Už se neozval.