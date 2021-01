Orientační hlasování pomocí sms zpráv o zachování nebo zbourání historické nádražní budovy skončilo. Dorazilo 723 hlasů, z nichž 544 se vyjádřilo pro zachování, 179 lidem by naopak zbourání nevadilo. Co se dá z takového závěru vyčíst?

Šéfredaktor Miroslav S. Jilemnický. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

1) V anketě hlasovalo 5% obyvatel Nymburka. (Korektně samozřejmě odečtěme děti a ty, kteří nevládnou mobilním telefonem.) I tak to má do reprezentativního vzorku dost daleko. O tom, co si myslí většina místních, to nevypovídá nic. Navíc vizualizace budoucí podoby nádraží dodané Správou železnic byly matoucí. Samo vedení radnice zdůrazňovalo, že jde výhradně o bytí či nebytí samotné historické budovy. O celkové podobě nádraží se bude rozhodovat za hodně vzdálenou dobu.