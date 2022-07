V třítisícové Sadské žije skupina často se ozývajících antikomunistických aktivistů, kteří si příjezd bývalého konfidenta STB samozřejmě nenechali ujít. Ačkoliv hlavní z nich se kvůli nemoci nemohl dostavit, další jej důstojně zastoupili. Diskutovali s odpůrci, přinesli menší transparenty, občas zapískali, vysmáli se Babišově tvrzení, že šel do politiky, aby se nekradlo.

O pár kilometrů dál, v Nymburce, přišli na náměstí jen tři protestující, každý úplně jiného ražení. Mladá slečna s transparentem o tom, že šéf hnutí ANO patří za mříž. Totéž vyjadřovala žena středního věku mající nad hlavou cedulku s datem 22. září, kdy začíná soud kvůli dotačnímu podvodu na Čapím hnízdě a pod cedulí výmluvné malé tepláky. Třetí, nejhlasitější s píšťalkou, pak okusil, jaké to je naštvat pískáním seniora – fanouška, od nějž utržil ránu kolenem do rozkroku a kdyby včas neuhnul levému háku, kdoví jak by se celá situace vyvinula dál.

VIDEO, FOTO: Kolenem do rozkroku. Babišův příznivec napadl pískajícího odpůrce

Do třetice v Poděbradech to bylo o něčem jiném. Dobrá padesátka odpůrců byla vybavena řadou transparentů, malými megafony, píšťalkami i reproduktory s hudbou. Směs toho všeho pak hravě přehlušila úvodní Babišův projev a bylo znát i na příznivcích cestujícího politika, že tohle nečekali. Překvapené pohledy mluvily za vše. Naopak odpůrci s obřím transparentem NE STBureše si to užívali, skandování hesel dotáhli až do slušných rytmických popěvků. Nejvíc si užili finální veršovánku Dejte mu klepeta, hoďte ho za katr.

VIDEO: Babiš se v Poděbradech dočkal bouřlivých protestů. Došlo i na strkanice

Babiš podepisoval knížky, fotil se s ženami středního věku a dělal jakoby nic. Dal jsem se na chvíli do hovoru s jedním policistou, s nímž se znám. „Že mu to za sto stojí. Já mít desetinu Agrofertu, tak už sem někde v Karibiku a sem se ani nevracím,“ pravil. Škoda, že takto neuvažuje sám expremiér.

