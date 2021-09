Šéfredaktor Miroslav S. Jilemnický. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Práce na stavbě druhého kruháku u policejního ředitelství se po výměně stavební firmy znatelně hnuly. Jako obyvatel města a řidič z toho mám radost. Jako novinář to tam občas chodím obhlídnout s foťákem a udělám momentky, jak to aktuálně na stavbě vypadá. Naposledy minulé úterý. Když jsem se chystal blejsknout z Boleslavské třídy (samozřejmě ze silnice mimo stavbu), dal se proti mně do pohybu snad dvoumetrový chlap. „A co vy si nás tady takhle fotíte?“ obořil se na mě se silným východním přízvukem a tváří vyhazovače z nočního klubu.