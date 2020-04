Už několik dní tu máme jindy tak toužebně očekávané jaro. V záplavě informací o koronavirové pandemii jsme si toho možná ani nestačili všimnout. Pozornost většiny z nás zaměstnávají různá omezení, díky kterým jsme nuceni měnit nejen své běžné zvyklosti, ale hlavně zpomalit nastavené životní tempo.

Ilustrační foto | Foto: shutterstock.com

Spěch, stres a potřeba neustále něco dohánět, to všechno přece patří do naší každodenní společnosti. Večery si vyhrazujeme pro další chatování, sledování sociálních sítí a řešení nahromaděných mailů. Na všechno chceme rychle reagovat, pohotově odpovídat a neustále si aktualizujeme přehled o tom, co všechno ještě musíme stihnout. Navíc nás trápí nevyřízené účty a celá řada dalších problémů.