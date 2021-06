Redaktor Benešovského deníku Zdeněk Kellner. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Nevím, jak někdo může pořád jen žehrat na počasí. Když je sucho, každý si přeje, aby pršelo. Když mrzne, chtěl by teplo, a když zase až moc hřeje, raději by trochu ochlazení. No, a když zase padá moc vody, bylo by načase, aby hned přestalo.