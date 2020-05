KOMENTÁŘ: Diskriminace versus ochrana seniorů

Parta seniorů nad 65 let se už nějaký čas stará o tenisové kurty v Sadské. Kupují antuku, dostavěli klubovnu a šatny. Peníze jim pomáhá získávat město a jedna místní firma. Samotní senioři za to od tělovýchovné jednoty nic nechtějí, odměnou je jim radost ze hry. Na to se těšili i po prvním uvolnění současné krize, kdy se tenis mohl začít hrát.

Šéfredaktor Miroslav S. Jilemnický. | Foto: Deník / Michal Bílek

Jenže předseda zdejší TJ si tak trochu po svém vyložil ochranu seniorů a zakázal vstup na kurty osobám starším 65 let. Když jej aktivní staříci upozornili, že je to diskriminace, bylo jim řečeno, že je to naopak jejich ochrana. Ano, ze všech stran slýcháme, že senioři jsou v dnešní době nejohroženější skupinou. Kombinace koronaviru a jiných chorob bývá u starších ročníků fatální. Nicméně v zájmu ochrany mladších jim znepřístupnit vstup kamkoliv je opravdu neobhajitelné a právník by takové rozhodnutí šéfa jednoty velmi rychle rozmetal na kousíčky. Motivace předsedy TJ je možná lidsky pochopitelná, nicméně samotné nařízení je nelegitimní. To bychom se za chvíli mohli starším lidem začít vyhýbat na chodbách domů a na ulicích přecházet na druhou stranu. Vlastně je raději úplně izolovat a nejlépe nechat kdesi zavřené mezi čtyřmi stěnami. Smutné je, že ani po mailové komunikaci se seniory místní šéf tělovýchovné jednoty nehodlal ustoupit a oznámil jim, že rozhodnutí nezmění a ať se klidně obrátí na soud. Stávající rozvolnění však případ vyřešila sama, senioři už zase na kurt budou moci. Ale rozdíl mezi diskriminací a ochranou seniorů by měl někdo předsedovi vysvětlit. V daném případě platí otřepaná fráze o tom, že cesta do pekel je lemována dobrými úmysly.

