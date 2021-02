Dohodněte se se svým lektorem, že mu řeknete příběhy nebo zprávy, které jste četli. Připravte si příběh z všedních dní, který se vám přihodil. Krátký a jednoduchý. Třeba o tom, jak v parku někomu utekl pes. Nebo jak jste rozlili kávu při snídani.

Nevíte, jak to říct? Najděte si slovíčka ve slovníku před lekcí a řekněte si příběh sami pro sebe. A lektor vám poradí, jak příběh doladit, aby zněl správně. Povídejte příběhy sami sobě, svým blízkým, udělejte si v rodině anglické nebo španělské chvilky, podle jazyka, který se učíte. Tím, se naučíte pojmenovat to, co vás nejčastěji obklopuje, co se vám nejčastěji děje.

Díky předplatnému jste získali celý seriál (Na)učte se anglicky. Další texty najdete ZDE. Těšit se můžete každý den na nové rady, zajímavosti, potřebná slovíčka i fráze.