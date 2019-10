Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady přivítala žáky v novém

Kdo se těšil do školy? zazněla otázka v úplně první školní den a paní učitelka se dočkala od prvňáčků na Žižkově kladných odpovědí. To si ještě povídali ve třídě za přítomnosti rodičů, kteří si šli následně prohlédnout školní družinu a jídelnu. Žižkovská budova základní školy vstoupila do nového školního roku po rekonstrukci a s novou výbavou, kterou prvňáčci ocení v následujících letech. Mohou se těšit na keramickou pec, cvičnou kuchyni nebo moderní skleník, chemickou laboratoř a obnovené školní hřiště.

Děti z prvního školního dne neodešly s prázdnou a hned se také něco naučily. Dostaly diplomy, muffinky , odznáček a knížku a naučily se říkanku. A hned se dozvěděly, že se mohou těšit na školní výlet a mají možnost navštěvovat kroužek angličtiny. Rodiče novopečených školáčků si na vlastní kůži vyzkoušeli třídní schůzku.

Děti už se společně vypravily mimo brány školní budovy. V rámci týdne v přírodě se vydaly do lesa na Bažantnici, kde si povídaly o lese, zdolávaly překážky, hrály si na hřišti. Zajímavé a poučné bylo povídání o úrazech - co se může stát a na co si pozor dát.