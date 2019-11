Jedna z největších škol v Česku letos otevřela pět prvních tříd

Základní škola Juventa v Milovicích Mladé připravila také letos prvňáčkům tematický vstup do školních lavic. Děti měly možnost s učitelkami a školou seznámit už před zahájením školní docházky formou Školičky.

Žáci 1. A vstoupili do třídy jako malí námořníci, kteří si umí například zavázat boty. V první školní den si zazpívali veselou písničku Citrónky a nechyběla ani sehraná pohádka s maskami, kterou připravovali už ve Školičce a ocenili ji i přítomní rodiče. Námořníci mají svá pravidla a musí umět plno dovedností.

Žáci 1. B se od začátku učili být kamarády. Našli si své místo s kamarádem v lavici a pořádně se seznámili, i rodiče, protože se všichni ještě neznali ze Školičky. Pomohla jim k tomu oblíbená zvířata. Co kam patří? Jak vypadá lavice připravená na výuku? Co to znamená, když zazvoní? Prvňáčci už také vědí, jak správně držet tužku, znají první písmenka, základy četní a matematiky.

Všichni prvňáčci spolu absolvovali cvičení v přírodě, kterou mají pár kroků od školy. Mimo lavice se vyřádili běháním v terénu, zvládli Kimovu hru a soutěže a stavěli domečky pro zvířátka v lese. V adventu vyrábí dárečky a výrobky na vánoční trh a nacvičují písničky a básničky na besídku. Filharmonici dětem přivezou hudební pohádku. Kalendářní rok uzavřou v čokoládovně.