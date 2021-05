Slováci, kteří budou posledním soupeřem českého týmu ve skupině A, o své výhře rozhodli ve třetí třetině. Vítěznou branku ve vyrovnaném utkání vstřelil v přesilové hře třinecký obránce Martin Gernát. Skóre uzavřel při power play kapitán Marek Ďaloga, který hrál v Pardubicích.

"Úžasný pocit. Před třetí třetinou jsme si v kabině říkali, že zápas může rozhodnout jedna střela. A to se taky stalo. Měl jsem štěstí, že jsem vítězný gól vstřelil zrovna já. Jsme šťastní za vítězství a tři body," zářil hrdina zápasu Martin Gernát.

Slováci posíleni úspěšným vstupem do turnaje začali proti sborné aktivně a brankář Samonov měl stejně práce jako jeho protějšek Hudáček. Oba gólmani ale chytali od začátku spolehlivě a neinkasovali ani při prvních přesilových hrách soupeře.

V polovině utkání se Slováci dostali do vedení. Kuzmenko sice stihl zaskočit za Samonova a odehrát puk směřující za brankovou čáru, v pokračující akci ale otevřel skóre Kelemen, který se dnes představil na šampionátu poprvé.

Rusové však rychle vyrovnali. Hned po následném buly fauloval Skalický a sborná druhou početní výhodu využila. Střelu Tolčinského tečoval bruslí Barabanov. Gólu však předcházela hra rukou útočníka Šalunova.

Obětavě hrající Slováci nepouštěli soupeře do velkého tlaku a ve třetí části se opět dostali do vedení, kdy se v přesilové hře prosadil tečovanou střelou Gernát. Rusové se pokusili vyrovnat při power play, ale naopak sami potřetí inkasovali. Slovenskou výhru zpečetil střelou do prázdné branky Ďaloga.