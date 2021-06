OBRAZEM: Fanoušci už mohou sledovat hokej v restauracích

Otevření vnitřních prostor restaurací a hospod dalo fanouškům možnost sledovat zápasy hokejové reprezentace na světovém šampionátu aniž by na zahrádkách čelili nástrahám počasí. A tak se promítací plátno přestěhovalo také ze zahrádky Hudebního klubu Mlejn do vnitřních prostor, kde fandové sledovali poslední dva zápasy národního týmu v základní skupině. A mohou se těšit minimálně ještě na jeden zápas, protože už nyní je jasné, že Češi postoupili do čtvrtfinále.

Hokej se promítá na plátně i v Hudebním klubu Mlejn. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický