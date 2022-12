Fotogalerie: Právě jsme se narodili

/HLASOVÁNÍ/ Vážení rodiče, díky vstřícnosti nymburské porodnice Vám na našich stránkách přinášíme fotografie nejmladších občánků. Tentokrát z 51. týdne roku 2022.

Magdaléna Šímová se narodila v nymburské porodnici 19. prosince 2022 v 15:35 hodin s váhou 4130 g a mírou 51 cm. Maminka Veronika, tatínek Jan, sestřička Karolína (9 let) a bráška Viktor (5 let) holčičku odvezli do Kostomlat nad Labem. | Foto: Viktoria Meyer