FOTOGALERIE: Právě jsme se narodili

Redakce

/HLASOVÁNÍ/ Vážení rodiče, díky vstřícnosti nymburské porodnice Vám na našich stránkách přinášíme fotografie nejmladších občánků. Tentokrát z osmačtyřicátého týdne roku 2021.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Jakub Zajíček se narodil v nymburské porodnici 1. prosince 2021 ve 3:55 hodin s váhou 3380 g a mírou 47 cm. Do Bobnic si chlapečka odvezli maminka Monika, tatínek Marek, bráška Matěj (10 let) a sestřička Nikola (8 let). Foto: Viktoria Meyer | Foto: Viktoria Meyer

Každý týden náš fotograf obchází porodnici a fotografuje nově narozená miminka. Může se ale stát, že právě vás v porodnici nezastihne, možná aktuální zdravotní stav vašeho potomka neumožní focení. Přesto vaše dítě neztrácí šanci být v novinách dřív, než se naučí první slova. Můžete nám poslat jeho fotku (portrét) na email: skcstrednicechy@vlmedia.cz a svoje miminko najdete na stránkách Nymburského deníku a na našem webu. Tam najdete i všechna miminka, která již v deníku vyšla. Na Vaše děťátko se tak může podívat i babička nebo dědeček z druhého konce světa. Do ulic vyrazí Mikuláš, letos jinak. Zavzpomínejme společně na nadílky Hlasovat pro své miminko můžete na našem webu do 12 hodin soboty 11. prosince 2021. Opakovaně hlasovat z jedné IP adresy je možné vždy nejdříve po šedesáti minutách.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu