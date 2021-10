Hlasovat pro své miminko můžete na našem webu do 12 hodin soboty 2. října 2021. Opakovaně hlasovat z jedné IP adresy je možné vždy nejdříve po šedesáti minutách.

Vanda Mrzenová z Chlumce nad Cidlinou se narodila v nymburské porodnici 16. září 2021 v 7:52 s váhou 3380 g a mírou 48 cm. Na holčičku se těšila maminka Soňa, tatínek Jan a bráška Eliáš (8 let). | Foto: Viktoria Meyer

