Zuzana Kudrnová: Šití je pro mě relax i reakce na životní trable

Přes pět let každý den hlídáme synovi hladinu glykemie v krvi. Ze začátku to bylo těžší bez senzoru, který mi posílá hodnoty do mobilu. Když je hladina příliš nízká, mohl by syn upadnout do bezvědomí, když naopak vysoká, může to vyvolat různé nemoci. I přes vstřícnost ze strany Mateřské školy Karla Čapka, byl nástup do školky těžký. Musela jsem být nablízku, abych mohla rychle aplikovat inzulin. Museli jsme s paní kuchařkou vážit jídlo, což jsem se naučila už v nemocnici. Od čtyř let už si syn umí aplikovat inzulin a měřit si hodnoty glykemie sám. O této problematice jsem publikovala článek v odborném časopisu, protože existují těžkosti jako získat asistenta či příspěvek na dítě s diabetem, které vyžaduje hodně péče, což řeší více rodičů. A často naráží na malou informovanost úřadů.

Zdroj: Deník / Olga Vendlová