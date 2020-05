Zdravotní sestra Michaela Krausová: Jednou se chci podívat na Maledivy

Práce mě baví. Baví mě pomáhat lidem. Možná ještě více by mě naplňovalo mít vlastní zvířecí útulek. V současnosti mám fenku Lady, kterou jsem si vzala od myslivců. V té době to byl psychicky zlomený pes. Myslivci ji cvičili na hony, ale ona se začala bát výstřelů. V tu chvíli ji strčili do nějakého kotce a už si ji nevšímali. Mně v té době po 16 letech umřel pes. Přes známého mi byla nabídnuta tahle fena. Řekla jsem si: proč ne. Po čase jsme zjistili, že má atopickou dermatitidu, tedy je alergická na řadu vnějších vlivů, třeba na pyl nebo roztoče. Dvakrát do roka jí vypadá srst. Škrábe se, má záněty v uších, péče o ní je opravdu náročná. Takže na veterině jsme skoro pořád.

Zdroj: Archiv M. Krausové