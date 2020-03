Zdeněk Suchánek: vytvořil jsem knihu, komentuji zápasy a nejraději fotím

Mezi moje koníčky patří hlavně focení. Když mám čas a chuť, vyjedu na brusle. V létě po silnicích, v zimně na zimák, protože rybníky v Městci už pár let nezamrzly. Pokud potřebuji vypnout a relaxovat, vyrážím na procházky do přírody, nebo trávím čas s přáteli. Do budoucna se chci určitě v nějaké míře věnovat fotografii. Bavilo by mě například i učit na základní škole nebo střední škole, třeba informatiku a historii. Baví mě také mluvit, moderovat, klidně v rádiu. Jsem teprve v prváku na vysoké škole, takže uvidím, kam mě život zanese.