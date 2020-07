Skladatel a hudebník Lukáš Sommer: Itálie je pro mě srdcovka  

Ze získaných ocenění si nejvíce vážím asi toho prvního z mezinárodní skladatelské soutěže Concorso Novaro ve Florencii, kde jsem v roce 2017 se skladbou La fine del tempo (Konec času) vyhrál. Itálie je pro mě taková srdcovka. Měl jsem tady i první zahraniční koncerty. Díky zmíněné soutěži jsme také měl možnost potkat se i s Ennio Morriconem. Další rok mě pozvali jako vítěze předchozího ročníku festivalu Concorso Novaro na slavnostní ceremoniál do Říma, jeho součástí bylo i setkání s panem Morriconem. Bylo to na poslední chvíli, o pozvání jsem se dozvěděl jen týden před jeho konáním. I když jsme si nerozuměli, já nemluvím italsky, on anglicky, tak to bylo krásné setkání, pan Moriccone byl skvělý.

Zdroj: archiv L. Sommera

JANA KŘÍŽOVÁ