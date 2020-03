Petra Smolíková: Zpomalit a být. I koronavirus nás vlastně vrací k rodině

Petra Smolíková: Zpomalit a být. I koronavirus nás vlastně vrací k rodině Moje životní cesta snoubí dohromady práci a to, co mě naplňuje. Jako nutriční terapeut vidím, že lidem chybí psychohygiena a baví mě jim pomoci najít, co je naplňuje a dostávat je do jejich síly. V rámci práce s lidmi si skládám mozaiku zdraví a zjišťuji, že lidé často nedělají to, co je baví. Pro mě je to aktuálně takové mé čtvrté dítě - nymburské SAWA centrum, kde lidé najdou uvolnění s pomocí terapeutek, ale také workshopů. Jak vnímám koronavirus? Rozhodně ne jako důvod k panice. Samozřejmě vidím důležitost imunity. Všechna ta omezení a zákazy zásadně zpomalí životní tempo většiny z nás, zpomalí krysí závod, v němž nemáme na nic čas. Je to jako sociální experiment, který vrátí rodiny k sobě do domovů a měl by nastat prostor k uvnitřnění, zamyšlení se každého sám nad sebou. Rozhodně by měl každý v sobě najít také zodpovědnost vůči sobě a vůči okolí, což u nás zatím příliš nefunguje. Pracuji jako nutriční terapeut a fytoterapeut, a to naturopatickou cestou, což znamená léčení přírodní cestou a prevence. Vystudovala jsem magisterský obor výživový poradce na třetí lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze a na Masarykově univerzitě Brno a postgraduální studium fytoterapie s následnou praxí u první naturopatky, která otevřela klinickou praxi v Praze. Na vysoké škole naturopatie v Praze ještě občas učím dodnes. V praxi pomáhám lidem dostat tělo do rovnováhy. Je to trochu detektivní práce, rozklíčovat v rámci anamnézy, co se v těle děje. Cest je mnoho, každé tělo je trochu jiné, takže pracuji s výživou, bylinami, homeopatiky, vitálními houbami. Výsledek vidím následně na lidech. A to je motor, který mě žene dál. Dělám i veřejné přednášky, kurzy a semináře. Moje vize nebyla cíleně otevírat nějaké centrum. Jen jsem dostala nabídku větších prostor pro svou praxi a díky mým přátelům se rozvinulo SAWA centrum. Fungují tam různé terapie, cvičení ke zdraví, jóga, s hudbou i výtvarné činnosti. Cílem je, aby si lidé zažili to uvolnění a následně si jej uměli navodit sami kdekoliv jinde. Narodila jsem se v Nymburce 16. ledna 1981 a stále tam žiji. Mám tři děti a kromě rodiny mě naplňuje cestování, poznávání jiných kultur a setkávání se zajímavými lidmi. Na ta opravdová setkávání je stále méně času. Miluji setkávání se svou rodinou. Velmi přínosné pro mě bylo setkání s Peterem Deadmanem, guru čínské medicíny, který sepsal třeba skripta na akupunkturu, ve svém věku je úžasně vitální a o čem mluví, to skutečně žije.

Autor: Olga Vendlová