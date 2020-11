Pavel Černý: Zážitkem jsou pro mě noční pochody na Sněžku  

Profesí jsem elektromechanik. Mým koníčkem je však už sedm let chození po horách. Vyčistím si hlavu v krásné přírodě, ale chce to pevnou vůli. Za den jsem došel z Klatov do Bavorova jen s krátkými pětiminutovými pauzami a musel udržovat rychlost kolem pěti kilometrů za hodinu. Podobné závody na dlouhé vzdálenosti se konají každých 14 dní, ale z časových důvodů se jich účastním dvakrát až třikrát do roka.

Zdroj: archiv P. Černého