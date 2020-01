Pavel Benák: Během mého pobytu na Kubě se Fidel Castro vzdal funkcí  

Od roku 1996 jsem ředitelem a nyní i majitelem Pivovaru Nymburk, kde s krátkou přestávkou pracuji přes 35 let. Pivovar v letošním roce slaví 125 let své existence a při té příležitosti chystáme v průběhu roku i vytvořit i pivo, které by toto výročí připomínalo.