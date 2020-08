Miroslav Formánek se pokusil dvakrát dobýt Mont Blanc. Pokaždé bylo proti počasí

Jeho profesní růst měl stále vzestupnou tendenci. „První práci jsem započal jakožto brigádník po škole v restauraci U Lva, která patřila mezi velmi oblíbené restaurace pro dělníky a hosty z lázní v Poděbradech. Po prvotním opravdu těžkém začátku na pozici číšníka, kdy jme každý den prodali 2600 piv se mi tato práce stala osudovou na dalších osm let. S přibývajícím věkem mne lákalo něco jiného, a tak jsme se přihlásil do konkurzu na pozici zástupce ředitele supermarketu Delvita v Pardubicích. V konkurzu jsem uspěl a tímto se odstartovala má další životní etapa na pozicích zástupce ředitele a poté i ředitele v Delvitě a také posléze i v Kauflandu. V roce 2005 jsem změnil barvy a nastoupil do velkoobchodu Makro, kde jsem se opět začal starat o gastronomii a tak jsem mohl zužitkovat mé zkušenosti. V létě roku 2017 jsme dostal nabídku od brněnské společnosti, která se též věnuje gastronomii a zde jsem dostal možnost ovlivňovat její další fungování a spolupráci se zákazníky z oboru gastronomie a poté i vendingu a reailu pro Česko a Slovensko.“

Zdroj: archiv M. Formánka